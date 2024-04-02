İYİ Parti lideri Akşener: Mesajı aldık kongreye gidiyoruz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarıyla ilgili özetle şunları söyledi: “Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. İlk günden beri seçmeni her zaman velinimet olarak gördük.

31 YER BİZE EMANET

Milletin kararının üstünde bir kararın, iradenin olmadığını söyledik. Nitekim bu seçimlerde de milletimiz, şimdiye kadar kesin olmayan sonuçlara göre; 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti. Bu emanete sahip çıkacak olan belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

KATILIM ÇOK DÜŞTÜ

Geride bıraktığımız seçimlerle milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk. Katılımdaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Sonuçlara ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.”

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İŞTE KONGRE TAKVİMİ

Kongre süreci parti tüzüğündeki takvime göre işleyecek. Akşener, sürecini başlatmadan önce milletvekilleri ve Genel İdari Kurulu’nu (GİK) toplayarak görüşlerini alacak. Seçim sonuçları bu kurullarda masaya yatırılacak. Toplantıların ardından süreci başlatacak. Sürecin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Kongrenin 60 gün içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

İYİ Parti’de yaşanan oy kaybı, büyük sarsıntıya neden oldu. Genel Başkan Akşener, seçim sürecindeki aldığı kararlar ve uyguladığı politikalar nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Peki daha önce bir rüzgâr yakalayan parti, niçin hızla inişe geçti? İşte kulislerde konuşulanlara göre o nedenler:

1. MASADAN KALKTI, GÜVEN SARSTI: Parti kulislerinde, İYİ Parti seçmeninde yaşanan bu çözülmenin 2023 genel seçimlerine dayandığı konuşuluyor. Akşener’in 6’lı Masa görüşmelerinin sonunda yaptığı itirazla Millet İttifakı seçmenini demoralize ettiği ve masadan kalkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı hediye ettiği konuşuluyor. İYİ Parti seçmenindeki ilk kırılma anı bu süreçte yaşanıyor.

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2. HÜR VE MÜSTAKİL KARARI YANLIŞTI: İYİ Parti, yerel seçimde CHP’nin işbirliği teklifine “hayır” yanıtını verdi. GİK, oyçokluğuyla yerel seçime “hür ve müstakil” girme kararı aldı. Eski İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, eski İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner ile eski milletvekilleri Yüksel Arslan, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Durmuş Yılmaz, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu gibi çok sayıda isim partisinden ayrıldı. İstifa edenler “hür ve müstakil” kararının İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske attığını ve AK Parti’ye avantaj sağlayacağı görüşünü savundu.

3. İSTANBUL, ANKARA’DA İTTİFAK YAPMADI: İYİ Parti seçmeninin önemli bir bölümü de sempati duyduğu İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş ve Antalya’da da Muhittin Böcek isimleri üzerinde bir ittifak bekleyişi içerisindeydi. Akşener’in bu üç isme çok sert şekilde yüklenmesi seçmende küskünlük yarattı.

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4. TALEPLER DİKKATE ALINMADI: İYİ Parti teşkilatı da yerel seçimlerde aday gösterilen isimlerde memnuniyetsizlik yaşadı. Bunun en büyük göstergesi de Akşener’in şubat ayında yaptığı Ankara adayları tanıtım toplantısında ortaya çıktı. Akşener’in de katıldığı programda Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi. Bir grup partili, “Başkan Mansur Yavaş” sloganları attı.

5. SEÇMENİN ‘KAZANACAK ADAY’ İSTEĞİ: İYİ Parti oylarında ki düşüşün bir sebebi de seçmenin AK Parti’ye karşı “kazanacak aday” üzerinde birleşme isteği oldu.