İYİ Parti lideri Akşener: Bu nasıl bir Etimesgut’muş

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Tören öncesi yaptığı otobüs turu sırasında diğer partilerin seçmenlerinden gelen tepkiler karşısında saygıyla eğildiğine işaret eden Akşener, Düşman olacak ne var?” dedi. Etimesgut adayı Hilmi Özer’in ilanından sonra da Akşener, şöyle konuştu: “Arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı. Ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş? Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin önüne geçtik? Ankara’da bizim her bir ilçede birer birer arkadaşlarımıza el uzattılar. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır, bu siyasi ahlaksızlığın cezasını İYİ Partililer siz vereceksiniz.”