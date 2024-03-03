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İYİ Parti lideri Akşener: Bu nasıl bir Etimesgut’muş

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#İYİ Parti#Akşener#Etimesgut
İYİ Parti lideri Akşener: Bu nasıl bir Etimesgut’muş
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut’ta seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.

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Tören öncesi yaptığı otobüs turu sırasında diğer partilerin seçmenlerinden gelen tepkiler karşısında saygıyla eğildiğine işaret eden Akşener,  Düşman olacak ne var?” dedi. Etimesgut adayı Hilmi Özer’in ilanından sonra da Akşener,  şöyle konuştu: “Arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı. Ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş? Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin önüne geçtik? Ankara’da bizim her bir ilçede birer birer arkadaşlarımıza el uzattılar. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır, bu siyasi ahlaksızlığın cezasını İYİ Partililer siz vereceksiniz.”

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#İYİ Parti#Akşener#Etimesgut

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