İYİ Parti İBB Başkan Adayı Kavuncu'dan CHP'ye suçlama: Sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor

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İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Bayrampaşa’da bir dizi ziyarette bulundu. İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, burada partililerle bir araya geldi. Bayrampaşa’daki İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nu ve Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Kavuncu, meclis üyelikleriyle ilgili CHP listelerinde yer alan isimleri açıklayarak, “O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz” ifadelerini kullandı.

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“SİSTEMATİK VE SİNSİCE OPERASYON ÇEKİLİYOR”

Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kavuncu, burada yaptığı konuşmada yerel seçim sürecinde yaşananlara değinerek, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler, Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Şimdi bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor. Bu cümleyi artık çok net kuruyorum” dedi.

BİZ BUNU OPERASYON OLARAK OKURUZ

Kavuncu, meclis üyelikleriyle ilgili CHP listelerinde yer alan isimleri açıklayarak, “O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz.' Tek tek isim veriyorum size, Bora Kılıç, Çekmeköy CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde çıktı. Yakup Fındık, Ümraniye CHP'nin belediye meclis üye listesinden çıktı. Hafız Şirazi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanından çıktı. Bu operasyon değil de nedir? Nasıl gidiyor biliyor musunuz bunlar? Mesela dün birisi istifa ediyor. Zeytinburnu ilçe başkanımız iki gün önce istifa etti. Pazar günü biz aday tanıtım toplantısı yaptık, ben İstanbul projelerimizi anlattım. O gün bu arkadaşların hepsi orada. Biz, hür ve müstakil siyaset yapma kararını alalı üç ay olmuş. Üç ay hiçbir problem yok. İki gün önce kameralar karşısında istifa ediyor Zeytinburnu ilçe başkanımız. Diyor ki; 'Ben Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyi kabul ettim.' Bugün, Zeytinburnu CHP 12. sıra belediye meclis üyesi adayıdır. Böyle bir rezillik olur mu?” ifadelerini kullandı.