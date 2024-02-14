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İYİ Parti Genel Merkezi'nde aday gerginliği

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#İYİ PARTİ#ANKARA#Secim2024
İYİ Parti Genel Merkezinde aday gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 16:56

İYİ Parti, Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Hilmi Özer’in, Etimesgut ilçesinde İYİ Parti'den aday gösterilmesine bazı partililer tepki gösterince tansiyon yükseldi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor' sloganları attı.

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Akşener, partisinin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Genel merkezde düzenlenen toplantıda Akşener'e, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım da eşlik etti. Akşener, Akyurt'ta Nihat Karaoğlan, Altındağ'da Remzi Sağlam, Ayaş'ta Alaattin Süer, Bala'da Levent Gürbüz, Sincan'da Fatih Koca, Gölbaşı'nda Fehmi Kandemir, Beypazarı'nda Veysel Ayık, Çamlıdere'de Numan Cengiz, Çubuk'ta Korhan Merki, Elmadağ'da Cemallettin Delice, Etimesgut'ta Hilmi Özer, Haymana'da Yakup Coşkun, Kahramankazan'da Fatma Gülümser Birol, Kalecik'te Filiz Ulusoy, Keçiören'de Kemal Babuccu, Mamak'ta Hüseyin Bayındır, Şereflikoçhisar'da Avni Yıldırım, Yenimahalle'de Sevin Çağlayan'ın aday olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Genel Merkezinde aday gerginliği

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'ETİMESGUT' TEPKİSİ

Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı.

İYİ Parti Genel Merkezinde aday gerginliği

Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

İYİ Parti Genel Merkezinde aday gerginliği

Akşener, yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" diye konuştu.

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#İYİ PARTİ#ANKARA#Secim2024

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