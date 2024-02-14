İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Var git ölüm' türküsünü dinletirken gözyaşlarını tutamadı

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti grubunda partililerine seslenen Meral Akşener, kürsüde gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener, son zamanlarda yaşanan ölümlere üzüntüsünü dile getirerek duygularını anlatmak için Aşık Edebiyatı şairi Karacaoğlan'ın şiirinden bestelenmiş 'Var Git Ölüm' türküsünü cep telefonundan açtı.

'VAR GİT ÖLÜM' TÜRKÜSÜNÜ DİNLETİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türküyü dinlerken ağlamaya başlayan Akşener, "Söz veriyorum, biz İYİ Parti olarak bunun önüne geçeceğiz. Değişen bir şeyler olmalı. Niçin hep garipler, fakirler kaçamıyor. Niçin hep haksızlıklar hep bunlara oluyor. 1607-1679 (Karacaoğlan'ın doğum ve ölüm yılı), 2024. Ant olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz" diye konuştu.

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