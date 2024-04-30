İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Görevimin sorumluluğumun farkındayım. Milletimize hizmet yolculuğunu dava arkadaşlarımla sürdüreceğim. Türkiye’nin sıkıntılarını gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Hazırlıklarımız tamam. Her konuda söyleyeceklerimiz var. İyiler ve cesurlar 7 yıl önce parti kurdu. Değişiklik çok şeyin değişmesine vesile olacak. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım.

Beni çok sayıda genel başkan arayıp tebrik etti. Kendisinden tebrik beklemedim. Bazı beyanları var. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı'na. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Genel başkanlığım dönemimde her şey şeffaf olacak.

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Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Maksadı aşan açıklamalar yapmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Edindiğimiz tecrübelerin önemi var. Dediği başımın üstüne.