İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lamı cimi yok kaybettik

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki akşam Isparta’da 45’incisi düzenlenen Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali’nin açılışına katıldı. Akşener törende yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini belirterek, şunları söyledi: “İşte efendim sürekli bir eleştiri. 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik.

YEREL SEÇİM STARTI

Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi, ‘Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi?’ diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Şimdi bizim yapacağımız İYİ Parti olarak bugün benim buradan başlattığım yerel seçimlere ve yerel seçimler sonrası genel seçimlere kadar gidecek olan, faydalı olma ahlakına ve edebine sahip olarak yol yürümektir.”