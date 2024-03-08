İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anıtkabir ziyareti

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Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Partili kadınlar, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Akşener, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra heyet, saygı duruşunda bulundu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:

"Bütün kadınların kaderini değiştiren, o büyük vizyonunuza duyduğumuz şükranla bir kez daha huzurunuzdayız. Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadığı zorluklar, uğradığı haksızlıklar, kaldığı adaletsizlikler karşısında bizler, bütün dünyadan önce kavuştuğumuz hakların ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Zor şartların ve imkansızların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğinden faydalanan köy kızları, işçi çocukları olarak bizlere bıraktığınız bu mirasın ne derece paha biçilmez olduğunun da farkındayız. Her ne kadar bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrında bizi o kutlu mirastan mahrum etmeye çalışanlar olsa da istiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucusu Türk kadınları olarak bizler tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayacak, sıkılmayacak ve işaret ettiğiniz hedef doğrultusunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuk yaşta içtiğimiz Andımıza duyduğumuz sadakatle, Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zamankinden daha büyük bir güçle sarılacağız. İYİ Parti olarak, 'Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin' sözünüzden aldığımız ilhamla Türkiye'nin demokratik milli yükselişini Türk kadınlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi için önce Türk kadınlarını güçlendireceğiz. Türkiye'nin başarılı olması için önce Türk kadınının önünü açacağız. Kadının adını, hayatın her yerine altın harflerle kazıyana kadar durmayacak, dinlenmeyecek yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle büyük Türk milleti için verdiğiniz o büyük mücadeleyi ve biz Türk kadınlarının istikbalini aydınlatan o büyük ufku, bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."