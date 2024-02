İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Cebellezi yapanlara hesap sorun

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımını yapmak için Aydın’a geldi. Akşener, Efeler Belediyesi tarafına ait Veysi Paşa Mahallesi’nde Kuvayı Milliye Anı Evi açılışına katıldı. Ardından Atatürk Spor Salonu’nda partisinin Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Açılışa ve aday tanıtımına İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener’e yerel kıyafet hediye etti.

’YEREL SEÇİMLER DÜĞÜNDÜR’

Akşener, Kuvayı Milliye Anı Evi açılışı öncesi alanı dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin gerçekten Efeler’den başlayarak, Türkiye’nin her yerinde seçmen olarak sizin vergilerinizi nasıl kullandığının hesabını sormanız gerekirken, buna rağmen sizlerin sormaması için elinden geleni yaptığı bir dönemde biz yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Genel seçimler de elbette seçmenin düğünüdür. Yerel seçimde sizin hesap sorduğunuz ve size hesap verilmesi gereken bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın. Efeler’de sizlerin huzurunda Türkiye’ye sesleniyorum. Cebellezi yapanlara hesap sorun. Hizmet edenlere ve bir kuruşu heba etmeyip Efeler’de herkese ulaşmaya çalışan belediye başkanınızı da ödüllendirin ve yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin, başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Öyle bir lanet dönemdeyiz ki, bu tarafta o tarafta önüne gelen Cumhuriyete ve Atatürk’e bağırıyor. Böyle bir dönemde Kuvayı Milliye Anı Evi’ni açmak her babayiğidin harcı değildir. Önce ucube sistemi değiştirmek için seçimleri kazanacağız. Biz kazanacağız. İnşallah o zaman helal oylarınızla iktidar olmayı bize vereceksiniz. Biz önce hukuku, adaleti, demokrasiyi tesis edeceğiz. Bu başlığı takanların yüzü suyu hürmetine sizin o helal oylarınızla layık olaya çalışacağız" dedi.

’OLAN EMEKLİNİN MAAŞINA OLUYOR’

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında da açıklamalarda bulunan Akşener, "Ne zaman seçime geliniyorsa sen şucusun ben bucuyum, bu taraf bilmem neci cahil, öbür taraf terörist, olan senin emekli maaşına oluyor. Bizim görevimiz ve yolculuğumuzun ana hedefi sizin sesinizi duyurmaktır. Ben 3 yıl boyunca Hakkari’den Edirne’ye olmak üzere tüm il ve ilçelerde esnaf dolaştım. O esnafın dükkanında tarım işçisini dinledim, tarımda meslek sahibi olmuş mühendisi dinledim. Teknikeri, çiftçiyi ve toprak sahibini dinledim. Ürünleri satın alan müşteriyi dinledim. Geldiğim nokta şu oldu; ilk defa emeklilerin 5 ayrı maaş aldığını o dükkanlarda gördüm. 1500 liradan 12 bin liraya kadar uzanan bir maaş skalası vardı. O günden sonra emeklileri konuşmaya başladık. Tüm hesaplamalara göre o günün emekli maaşı bu insanları aç gezdirir. Bugün geldiğimiz noktada ’10 bin lira emekli maaşı yetmez. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır’ dedik ve hala diyoruz" diye konuştu. Partisinin belediye başkan adayları için seçmenden destek isteyen Akşener, adayları tanıttı.