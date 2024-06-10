İYİ Parti dağılıyor mu? '4 vekil' iddiasına AK Parti'den yanıt

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İYİ Parti'den 4 vekil AK Parti'ye geçecek iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti ve AK Partili isimlerle görüşecek, iddialar hakkında önemli bilgiler aktardı. CNN TÜRK'te son gelişmeleri paylaşan Canova'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Hafta sonu Dervişoğlu, "Akşener'e yakın olduğunu bildiğimiz kişiler televizyon programlarında açıklamalar yapmasını yadırgıyorum. İYİ Parti içinde sorun varmış izlenimi verdirmem" dedi. Bir de "İnsanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na gitmeye kalkışırsa ummadıkları tepkiyi görebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in Erdoğan’la görüşmesi sonrası televizyonlarda en çok demeçleri bulunan isim İstanbul İYİ Parti milletvekili Burak Akburak’tır. Dervişoğlu'nun mesajlarını üzerinize aldınız mı diye sordum. Aldım dedi. Kırıldığını söyledi. Ama Musavat Dervişoğlu’nun abisi olduğunu, saygıda kusur etmem yanıtını verdi.

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Musavat Dervişoğlu’yla görüşme olur mu sorusuna Akburak, “Kendisi çağırırsa gider görüşürüm, aramızda abilik-kardeşlik hukuku var” dedi. Parti içinde uzun süre devam eden Akşener’i yıpratma operasyonuna da razı gelmem. Bu operasyonun devam ettiğini, Erdoğan-Akşener görüşmesinin bahanesi olduğunun öne sürdü. Manipülasyon yapıyorlar dedi.

PARTİDEN AYRILIR MI

“Şu an ayrılma gibi bir görüşüm yok. Dışarıdan gelen birisi değilim. Parti yönetimi bir şey yaparsa kendileri bilir.” dedi. Şu anda 4 İYİ Partili vekilin AK Parti’ye geçeceği iddiaları var. Ben de duyuyorum ama bu 4 milletvekili içinde değilim” dedi Akburak.

İYİ Parti dağılır mı? Bu da çok konuşuluyor. Bu süreç hakkında Akburak, “İYİ Parti zayıf bir yapı değildir. Çok zorlu süreçleri atlatan bir parti diye hatırlatmada bulundu. Kensisi partinin merkez sağda bulunması gerektiğini ifade etti. Toplumun pek çok kesimini kapsayıcı bir parti olmalı dedi. İYİ Parti’nin merkez sağda görülmediğini vurguladı. Bu kafa yapısı bizim kafa yapımız değil dedi.

Dervişoğlu çarşamba günü toplantısında mesajlarını daha ileriye taşıyacak ama ne diyecek merak konusu. Disiplin sürecini çalıştırır mı bu da konuşuluyor. Ne yapacağı takip ediliyor ama onu yakından tanıyanlar “Fevri ve duygusal davranmaz. Aklı önde tutar” yorumları var.

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Parti disiplinine aykırı, parti hiyerarşisinin dışındaki bir davranış da çok kabullenilemez ifadeleri konuşuluyor. Ama 4 milletvekilinin AK Parti’ye geçecek olması iddiaları parti çevresinde konuşuluyor. 4 vekilin kim olduğuna dair isimler zikrediliyor ama bunu önceden söylemek doğru olmayabilir. Koray Aydın, kurulu kaybettikten sonra hiçbir toplantıya katılmadı. Partiyle bağlantısı pek yok deniyor. Koray Aydın ayrılırsa AK Parti’ye geçiş olmayacak ama ayrı bir parti mi kurar bu çok konuşuluyor. Ama İYİ Parti dağılır mı diye sorduğumda, Bu tür ucuz numaralar İYİ Parti’yi oluşturan grupları daha da kenetler görüşü oluşturuyor.

AK Parti cephesi böyle bir bilgi yok. Bizim gündemimizde yok ifadeleri kullanılıyor. Daha önce de AK Parti’nin ilkelerine uyanlarla ilgili konuşmalar yapılıyor. Yine ilkelerine uyanlarla yola devam edilebilir mesajları veriliyor ama şu anda yetkili kurumlarda böyle bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.

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Akşener-Erdoğan görüşmesi gündeme getiriliyor. AK Parti bu konuda hala yorum yapmıyor. Akşener genel başkan iken de yine randevu istese Cumhurbaşkanımız randevu verirdi ifadeleri dışında başka bir şey söylenmiyor.