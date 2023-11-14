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İYİ Parti: 81 ilde aday çıkarma kararımız net

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Aday
İYİ Parti: 81 ilde aday çıkarma kararımız net
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili Bahadır Erdem’in partiden istifasını “Sayın Bahadır Erdem de Genel İdare Kurulu (GİK) üyemizdi ama toplantılara gelip görüşlerini beyan etmedi. Arkadaşlarımız bizden ayrılabilirler. Başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Örneğin CHP’de yapmak istiyorlarsa yapabilirler GİK’in aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızla devam etmektedir” diye değerlendirdi.

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Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısının ardından soruları özetle şöyle yanıtladı:

(Bahadır Erdem’in istifası ve İmamoğlu’nun ittifak açıklaması) Yaşananlar itibarıyla bu sorunun ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir başka partinin kongresini aldığımız karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulu’nun (GİK) aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bazı illerimizde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz. 

Şimdi biz bu yolculuğa devam ederken kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda arkadaşlarımız bizden ayrılabilirler. Başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Örneğin CHP’de yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Bizimle ilkesel bir ayrılık yaşayabilirler. Bunlar başka partilerde de yaşandı.”

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YEREL SEÇİM İSTİŞARE KAMPI

- Kürşad Zorlu, 18-20 Kasım tarihleri arasında yerel yönetimler ana tema olmak üzere milletvekilleri, GİK ve başkanlık divanı üyeleri ile Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla İstanbul’da istişare kampı gerçekleştirileceğini de açıkladı. Zorlu, “Burada odak noktamız yerel yönetimlerdeki stratejimiz olacak. Pek çok meseleyi irdeleme fırsatı bulacağız” dedi.

İYİ Parti: 81 ilde aday çıkarma kararımız net

BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, babası Hilmi Babacan’ı (85) kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. (ANKARA)

 

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Aday

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