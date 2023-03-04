İyi ki satılık değillermiş

Haberin Devamı

Adıyaman’da ana caddelerinden birinde ‘Satılık değildir’ levhası bulunan birkaç daire dikkatimi çekti. En az 40 dairenin bulunduğu anlaşılan 10 katlı binanın ilk iki katındaki balkonlara depremden önce levhalar konulmuş.

DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞILMIŞ

Bunun herkes “Bu daireler Satılık mı?” diye sorulmasından bıkan bina sahibinin uyarısı olduğunu düşünüyordu. Kısa bir araştırma, bu levhaların uyanık müteahhit ve emlakçıların dikkat çekmek için yaptıkları kurnazlık olduğunu gösteriyor. Belli ki binalar satılmamış. İyi ki de satılmamış. Çünkü ciddi hasar almış ve boşaltılmış. Geriye dikkat çekmeye gösterilen gayretin, inşaata gösterilmediğinin delili olan bu levhalar kalmış.