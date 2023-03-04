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İyi ki satılık değillermiş

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Bina#Levha
İyi ki satılık değillermiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Adıyaman’ın ana caddelerinden birinde deprem sonrası hasar gören bir binada yazan ‘Satılık değildir’ levhalarının, müteahhit ve emlakçılar tarafından satılmayan daireler nedeniyle dikkat çekmek için koyulduğu ortaya çıktı.

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Adıyaman’da ana caddelerinden birinde ‘Satılık değildir’ levhası bulunan birkaç daire dikkatimi çekti. En az 40 dairenin bulunduğu anlaşılan 10 katlı binanın ilk iki katındaki balkonlara depremden önce levhalar konulmuş.

DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞILMIŞ

Bunun herkes “Bu daireler Satılık mı?” diye sorulmasından bıkan bina sahibinin uyarısı olduğunu düşünüyordu. Kısa bir araştırma, bu levhaların uyanık müteahhit ve emlakçıların dikkat çekmek için yaptıkları kurnazlık olduğunu gösteriyor. Belli ki binalar satılmamış. İyi ki de satılmamış. Çünkü ciddi hasar almış ve boşaltılmış. Geriye dikkat çekmeye gösterilen gayretin, inşaata gösterilmediğinin delili olan bu levhalar kalmış. 

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#Adıyaman#Bina#Levha

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