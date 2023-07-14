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‘İyi hal’e ilk itiraz küçük kızından

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#Onur Şener#İtiraz#Mahkeme
‘İyi hal’e ilk itiraz küçük kızından
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Mahkemenin tartışma yaratan kararına ilk itiraz, Onur Şener’in 6 yaşındaki kızından geldi.

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Ankara’da 2 Ekim 2022’de ‘Casetta Bar’ isimli barda ‘şarkı söylenmek istenmesi’ yüzünden çıkan kavgada, müzisyen Onur Şener boynuna isabet eden cam kesiği sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e “kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi yaparak 25 yıl ceza verirken, 3 şüphelinin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyetinin bir üyesinin, sanıklar için tahrik indirimi yapılması yönünde oy kullandığı anlaşıldı. Kısa kararda, sanıklar hakkında iyi hal indirimi yapılmasının nedeni, “Sosyal ilişkileri, fiilden sonraki yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri” olarak açıklandı.

Onur Şener’e ait olan ve adli emanete alınan “siyah taşlı bileklik, siyah taşlı kolye, gri renkli metal kolye, metal bileklik, siyah kolye ve çakmak”ın da mirasçılara iadesine karar verildi.

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‘HUKUKA AYKIRI’

Mahkemenin tartışma yaratan kararına ilk itiraz, Onur Şener’in 6 yaşındaki kızından geldi. Küçük kızın avukatları Doğan Erkan ve İnanç Görür tarafından yapılan istinaf başvurusunda, sanıklar hakkında iyi hal indirimi yapılmasının hukuka aykırı olduğu savunularak özetle şöyle denildi:

“Sonra pişman oldukları varsayılsa bile, kafa ve boyun bölgesine doğru 5 kez kesici silahlı saldırının iyi hal barındırmayacak bir eylem biçimi olduğunu, 62. madde indirimini (iyi hal) hukuka aykırı buluyoruz.”

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#Onur Şener#İtiraz#Mahkeme

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