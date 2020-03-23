İYEP nedir? İYEP’in açılımı ne demek?

İYEP ilkokullarda yetiştirme programı anlamına gelir. 3 ve 4. sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İYEP hangi sınıflara uygulanır?



2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanacaktır.

İYEP’in genel amaçları nelerdir?

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,

Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek, programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP’e alınacak öğrenciler nasıl belirlenir?

İYEP'e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 3. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA'nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA’ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. Programa dâhil olup nakil sebebiyle okul değiştiren öğrenciler aynı modülden programa devam eder. Özel eğitim tanısı olan öğrenciler belirleme sürecine dâhil edilmez.

İYEP’in uygulanmasında kimler görev alabilir?



İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıföğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri görevlendirilir.

Öğrenciler hangi dersleri alabilir?



Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her

ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.