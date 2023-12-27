İTÜ’de 250. yıla özel maç... Profesörler efsanelere karşı

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İTÜ’nün 250’inci yılı etkinlikleri kapsamında Ayazağa kampusu’ndaki ‘Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen özel maça, ‘Potanın Efsaneleri’ takımı sahaya Harun Erdenay, Muratcan Güler, Reha Öz, Yavuz Koşut ve Tolga Tekinalp 5’lisiyle başladı. Yusuf Erboy ve Gökhan Tokatlı da oyuna sonradan dahil oldu. 20 dakikadan oluşan tek devrelik maçı Erdenay 4, Güler 5 sayıyla tamamladı. ‘Potanın Efsaneleri’ takımının antrenörlüğünü ise 1967-1980 yılları arasında sürdürdüğü 13 yıllık kariyerinin 11 yılını İTÜ’de geçiren, Harun Erdenay’ın 80 yaşındaki babası Kemal Erdenay yaptı.

‘BİLİM ÖNCÜLERİ’NİN KAPTANI REKTÖR

‘Bilimin Öncüleri’ takımı ise Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz, Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Gürmen ve İletişim Direktörü Adem Dönmez’den oluşan kadroyla sahaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Koyuncu maçı 4 sayıyla bitirirken Prof. Dr. Kumral tekniğiyle, Prof. Dr. Deniz ise süratiyle dikkat çekti. 23-23 berabere biten karşılaşmaya takımlar İTÜ’nün 250. yılına özel hazırlanan formalarıyla çıktı.

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PARKELER FARKLI RUH AYNI

İTÜ BİZİM AİLEMİZ

Eski milli basketbolcu ve eski Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Harun Erdenay, profesyonel basketbola 1985 yılında İTÜ’de başlamış ve sonrasında Paşabahçe, Fenerbahçe, Mersin BBSK formaları giyip oyunculuk kariyerini 40 yaşındayken yine İTÜ formasıyla noktalamıştı. Halen İTÜ Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdüren Erdenay, “Ben ve bugün sahaya çıkan bütün oyuncular buradan yetiştik, bu formayı terlettik. O nedenle İTÜ bir yuva, bir aile gibi bizim için” dedi.

İTÜ altyapısından yetişip başarılı bir kariyere imza atan ve 2018’de profesyonel kariyerini Beşiktaş’ta noktalayan Muratcan Güler de “Çocukluğum, gençliğim bu salonda geçti. Salonun ruhu aynı ama parkeler değişmiş” dedi.

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160 KEZ MİLLİ FORMA

160 kez milli formayı giyen eski İTÜ antrenörlerinden Kemal Erdenay da özel maçı şöyle değerlendirdi: “250. yıl münasebetiyle yapılan bu gösteri maçı fazlasıyla hoşumuza giden bir organizasyon oldu. Bu açıdan mutluyuz. Eski sporcularımızı görmek öğretim üyelerini seyretmek büyük keyifti.”

O GÜNLERE DÖNMEK İSTİYORUZ

- REKTÖR Prof. Dr. Koyuncu, daha önce 5 şampiyonluk yaşayan İTÜ’nün basketbolda eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını söyledi: “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, aynı zamanda İTÜ’nün de 250’inci yılı. İTÜ basketbolda efsane olmuş bir ekip. 5 kez Türkiye Şampiyonluğu var. Karşımızda da İTÜ’de oynamış milli basketbolcular var. Manevi olarak çok önemli bir gün bizim için. İTÜ basketbol takımını yeniden canlandırmak istiyoruz. O efsane takımı geri getirmek istiyoruz.”

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