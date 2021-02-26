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İSTANBUL
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İtirazın reddine itiraza yine ret

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İtirazın reddine itiraza yine ret
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CHP’li Enis Berberoğlu’nun, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce oy birliğiyle alınan karar şöyle: “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırlamış olduğu fezlekede iddianameye, daha önce yapılan yargılamadaki safahate ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına yer verildiği, fezlekenin iddianamede anlatılan eylem üzerinden değerlendirileceği anlaşıldığından, bu itibarla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Şubat 2021 tarihli ek kararında gösterilen gerekçelerin usul ve yasaya uygun olduğu..”

Bu nedenle Berberoğlu’nun avukatlarının itirazlarının reddedildiği belirtildi.

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