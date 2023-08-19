İtfaiyeciler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

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İstanbul’da İBB ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve 20 ülkeden 400 itfaiyecinin katılacağı şampiyonaya İBB itfaiyesi 10 erkek, 11 kadın ve 2 antrenörle hazırlanıyor.

‘BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ’

İtfaiyecilerin olimpiyatı olarak belirtilen dünya şampiyonası için 3 aydır antrenmanlarını sürdüren itfaiye erleri, Üsküdar Burhan Felek Atletizm sahasında gerçekleştirilecek şampiyonada derece almayı hedefliyor.

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, ‘’Geçen sene ilk defa Özbekistan’ın Semerkant kentinde yarışmalara katılmıştık. 8’inci olmuştuk. Bu sene ilk 3’ü zorlarız. Kupa ve madalya getirip bayrağımızı dalgalandıracağımızı düşünüyorum’’ dedi. Avcılar itfaiyesinde 3 yıldır şoförlük yapan Ceyda Cırık ise duygularını ‘’Çok çalıştık, sakatlandık, moralimiz düştü ama düştüğümüz yerden kalktık bomba gibi geliyoruz diyebilirim’’ sözleriyle ifade etti.