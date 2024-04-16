İtfaiye raporu tamamlandı! Masquerade faciasının 6 nedeni

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İstanbul Gayretepe’deki Masquerade Club’de 2 Nisan 2024’de tadilat sırasında yangın çıkmıştı. Kulübün bulunduğu 13 katlı binanın eksi 2’nci bodrum katında başlayan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

HER ŞEY SALONDA BAŞLAMIŞ

Yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Rapora göre, yangın, Masquerade Club’ın salonundaki loca bölümünde yapılan kaynak çalışması sırasında makineden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemelerini tutuşturmasıyla çıktı. Alevlerin bina dış cephesi ve üst katlarının PVC pencerelerine sirayet etmesi yangının büyümesine neden oldu. Yangın sırasında gece kulübünde bulunan elektrik panoları da patladı. Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında yoğun duman oluştu ve elektrikler kesildi.

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Gece kulübü çalışanları, kuru kimyevi tozdan oluşan portatif yangın söndürme cihazları ile alevlere müdahale etse de başarılı olamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, saat 12.47’de aldığı ihbarın ardından olay yerine 12.54’te ulaştı. Yangına eşzamanlı müdahale eden itfaiye ekipleri, 36 numaralı binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresinden ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisi alanından içeri girdi. Otomatik kurtarma aracıyla üst katlarda bulunan bina sakinleri kontrol edilerek güvenli bölgede kalmaları sağlandı.

BİR ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Dumanların sardığı binada servis merdivenlerinde mahsur kalan 15 yaşlarında bir erkek çocuk da kurtarıldı. Toplam 106 personel ve 37 aracın müdahale ettiği yangın, saatler 19.14’ü gösterdiğinde söndürüldü.

Rapordaki detaylara göre, gece kulübünde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı ortaya çıktı.