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İtfaiye kırmızısı geri döndü

#İstanbul İtfaiyesi#Kırmızı#Üniforma
İtfaiye kırmızısı geri döndü
Fatma Aksu

İstanbul İtfaiyesi’nin lacivert renkli üniformaları, modacı Arzu Kaprol’ün tasarladığı ‘itfaiye kırmızısını’ barındıran kıyafetlerle değiştirildi.

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İstanbul’u 50’si kadın toplam 4 bin 449 personeliyle yangına karşı koruyan İstanbul İtfaiyesi’nin kıyafetleri ve logosu değişti. İtfaiyeciler artık lacivert renkli üniformalar yerine, Modacı Arzu Kaprol’ün tasarladığı lacivert-kırmızı üniformaları giyecek. İtfaiyeciler ilk etapta tasarlanan 5 kıyafetin içinden en beğendiklerini seçti ve üniforma buna göre şekillendi. Karargâh ve arama-kurtarma olarak ayrılan iki farklı elbise de kaldırıldı.

İtfaiye kırmızısı geri döndü

Eski hali

‘AYIRT EDİLEMİYORDUK’

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, 10 yıldır giydikleri lacivert kıyafetlerin diğer kurumların kıyafetlerinden ayırt edilemediğini belirterek, yenilenme nedenlerini şöyle anlattı: “Mevcut kıyafetlerimiz itfaiyeciyi ön plana çıkaran dizayn olmadığı için değiştirilmesi gerektiğini düşündük. Ben de eski bir asker olduğum için daha önce TSK’da askeri üniforma ve THY’nin kıyafetlerini tasarlayan, bu konuda ihtisaslaşmış birini tercih ettik. Arzu Kaprol’u gökte ararken yerde bulduk. ‘İtfaiye kırmızısı’ diye bir renk var. İtfaiye Haftası için 30 kişilik üniforma hazırlattık. İlk olarak Taksim’de görücüye çıktık. Vatandaşlardan beğeni aldık. Kullanım açısından çok daha etkili ve bakıldığı zaman İstanbul İtfaiyesi’nin kendi kimliğini yansıtan renk ve tasarım oldu. İstanbul İtfaiyesi olarak sahada görünür olmak ve yaptığımız işlerin bilinmesini istiyoruz.

TEK RENK, TEK MODEL

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Karargâh kıyafetiyle, eski rengi lacivert ve turuncu olan arama-kurtarma kıyafetini tek renk ve model altında birleştirdik. İlk etapta 5 adet kıyafet yaptırıp, arkadaşlarımıza giydirerek birlik istasyonlarını gezdirdik. İtfaiyeci arkadaşlarımızın önerilerini alıp, nihai şeklini onların talepleri doğrultusunda şekillendirdik. Altı kot kumaşından olmak üzere, rengimiz kırmızı ve lacivert olacak. Dikişler de kırmızı iplikten oluşacak. Üzerinde İstanbul İtfaiyesi yazıp, her yerden görünür kıldık.”

Modacı Arzu Kaprol ise tasarladığı kıyafetlerle ilgili, “Kırmızının bir tonunu anlatmak için ‘itfaiye kırmızısı’ deriz. Kırmızı tüm renkler içinde frekansı en yüksek renk olup, doğası gereği daha dikkat çekicidir. Bu yüzden kırmızıya geri dönülmesi ve itfaiye kırmızısına sahip çıkılması proje için de büyük önem taşıyordu. Tarihe imza atmış bir kurum için tasarım yapmak, bir tasarımcı için çok kıymetli” dedi.

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#İstanbul İtfaiyesi#Kırmızı#Üniforma