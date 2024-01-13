İtfaiye erlerine rüşvet baskını... 18 kişi gözaltına alındı

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İstanbul’da bazı işyeri sahipleri, işyeri açarken belgelerinin eksiksiz olmasına rağmen İstanbul İtfaiyesi’nde görevli bazı görevliler tarafından kendilerinden rüşvet istendiğine yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Mali polisin yaptığı araştırmaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Teşkilatı görevlileri, işyeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin TL rüşvet istiyordu. 45 bin TL rüşvet veren kişilerin itfaiyedeki dosyaları imzalanıyordu. Rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyaları bekletilerek rüşvet vermeye zorlanıyordu. Rüşvet alan itfaiyeciler, İBB’de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiralıyordu.

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EŞZAMANLI BASKIN

İtfaiyeciler hem rüşvet alıyor hem de rüşvet veriyorlardı. Deliller ve yapılan yeni tespitlerin ardından dün operasyon başlatıldı. İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, İBB İtfaiyesi’nde görevli 3 itfaiye eri, bir emekli itfaiye eri, İBB sağlık teknisyeninin de arasında bulunduğu 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişiler emniyette sorguya alınırken, el konulan dijital materyaller de incelemeye alındı.