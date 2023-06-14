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İtfaiye eri gözünü kırpmadı... Atatürk imzalı Nutuk’u kurtardı

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#Başakşehir#Yangın#Atatürk İmzalı Nutuk
İtfaiye eri gözünü kırpmadı... Atatürk imzalı Nutuk’u kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Başakşehir’de 4 gün boyunca yanan dev binadan bir kahramanlık hikâyesi çıktı. Sermet Tezcan’ın dükkânındaki Atatürk imzalı Nutuk’u bir itfaiye eri, alevlere rağmen içeri girip kurtardı.

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İKİTELLİ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 katlı bir fabrikanın dördüncü katında cumartesi günü çıkan yangın ancak dördüncü gün söndürülebildi.

BABAANNEDEN KALDI

Yangında küle dönen fabrikanın giriş katındaki bir işyerinin kiracısı olan Sermet Tezcan ise, mucize gibi bir olaya tanık oldu. Babaannesinden kalan Atatürk tarafından bizzat imzalanmış Nutuk kitabının işyerinde olduğunu anlatan Sermet Tezcan, “Babaannem İzmir Lisesi’nde öğrenciyken Atatürk okullarını ziyaret etmiş. Kız öğrenciler de burada zeybek oynamışlar. Atatürk zeybek oynayanlara Nutuk kitabını hediye etmiş. yangın sırasında bu kitabın değerli olduğunu
söyleyince bir itfaiye eri içeri girip kitabı kurtardı. Çok duygusal bir durumdu” dedi.

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#Başakşehir#Yangın#Atatürk İmzalı Nutuk

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