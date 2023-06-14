İtfaiye eri gözünü kırpmadı... Atatürk imzalı Nutuk’u kurtardı

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İKİTELLİ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 katlı bir fabrikanın dördüncü katında cumartesi günü çıkan yangın ancak dördüncü gün söndürülebildi.

BABAANNEDEN KALDI

Yangında küle dönen fabrikanın giriş katındaki bir işyerinin kiracısı olan Sermet Tezcan ise, mucize gibi bir olaya tanık oldu. Babaannesinden kalan Atatürk tarafından bizzat imzalanmış Nutuk kitabının işyerinde olduğunu anlatan Sermet Tezcan, “Babaannem İzmir Lisesi’nde öğrenciyken Atatürk okullarını ziyaret etmiş. Kız öğrenciler de burada zeybek oynamışlar. Atatürk zeybek oynayanlara Nutuk kitabını hediye etmiş. yangın sırasında bu kitabın değerli olduğunu

söyleyince bir itfaiye eri içeri girip kitabı kurtardı. Çok duygusal bir durumdu” dedi.