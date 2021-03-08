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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

İtalyan DJ'in tarihi Göbeklitepe'deki performansı olay oldu

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İtalyan DJ'in tarihi Göbeklitepe'deki performansı olay oldu

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe’de, İtalyan DJ Deborah De Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye yol açtı.

Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, “İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe’yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu?” dedi.

İtalyan DJin tarihi Göbeklitepedeki performansı olay oldu


İtalyan DJ Deborah De Luca, Göbeklitepe’de performans gösterisi yaptı. Deborah De Luca’nın tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan Göbeklitepe’de sahne aldığı anlar, YouTube kanalında da canlı yayınlandı. Tarihin sıfır noktasında lazer ışıkları gösterisinde çaldığı müzik eşliğinde dans eden Deborah De Luca'nın bu performansına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı, 7 yıl önce yaşamını yitiren Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt de Göbeklitepe’de düzenlenen programa tepki gösterdi. Schmidt sosyal medya hesabından, “İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe’yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm, kelimeleri bulamıyorum artık anlatmak için” paylaşımında bulundu.

İtalyan DJin tarihi Göbeklitepedeki performansı olay oldu

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