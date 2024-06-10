İtalya’da G-7 masası

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid’e gidecek. Madrid’deki buluşmada Erdoğan ve Sanchez’in gündemindeki en kritik başlık İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Erdoğan’ın, Filistin’i geçtiğimiz ay resmen devlet olarak tanıdığını açıklayan Sanchez’e Filistin davasına verdiği destek dolayı teşekkürlerini yüz yüze iletmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde, Gazze’de akan kanın durması, kalıcı ateşkes, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden İsrail soykırım davasına ilişkin istişarelerde bulunması ön görülüyor. İspanya da Türkiye gibi, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan davaya müdahil olma kararı aldıklarını geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Haberin Devamı

AB SÜRECİNE DESTEK

Erdoğan ve Sanchez zirvesinde Filistin meselesinin yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkiler de ele alınacak. İspanya’nın Türkiye’nin AB sürecine verdiği desteği bir kez daha Madrid’de vurgulanması beklenirken, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, yatırımlar, turizm, ulaştırma, savunma sanayi gibi konular da değerlendirilecek. Türkiye’ye en çok yatırım yapan 5’inci ülke konumundaki İspanya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmıştı.

G-7 LİDERLERİYLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından cuma günü İtalya’nın güneyindeki Bari kentinde yapılacak G-7 liderler zirvesinde katılacak. Erdoğan zirveye, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine katılırken, diğer G-7 liderleriyle de bir araya gelmesi ön görülüyor. Zirvede ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen yer alacak. Ayrıca Papa Franciscus ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin de zirveye katılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde de gündeminde Gazze’de kalıcı ateşkes ve İsrail’in saldırılarının durdurulması, Rusya-Ukrayna savaşı ile ikili, bölgesel ve küresel meseleler bulunuyor.

Haberin Devamı

EUROFIGHTER GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İspanya ve İtalya temasları, Türkiye’nin tedarik etmek isteğini açıkladığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları açısında da önem taşıyor. Eurofighter jetleri, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından üretiliyor. Ancak uçağın üçüncü ülkelere satışı için söz konusu 4 ülkenin de onay vermesi gerekiyor. İspanya, İtalya ve İngiltere, söz konusu uçakların Türkiye’ye satışına yeşil ışık yakarken, Almanya ise blokaj uyguluyor. Bu haftaki Güney Avrupa temaslarında 4 ülkenin liderleriyle bir araya gelecek Erdoğan’ın Eurofighter konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE’Yİ ANDI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce PKK’nın terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, “Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Aybüke öğretmen Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de, PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti. (Elif ALTIN / İSTANBUL)

Haberin Devamı

LİDERLERE GAZZE’Yİ ANLATACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde G-7 liderleriyle aynı masada buluşacak. Erdoğan burada, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelmiş olacak. Erdoğan ve Biden en son 14 Aralık 2023’te telefon görüşmesi yaparken, ikili son olarak 11 Temmuz 2023’te Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO liderler zirvesinde baş başa görüşmüştü. Samimi bir formatta yapılması planlanan G-7 liderleri ve özel davetliler buluşmasında liderler gündemlerindeki konu başlıklarını dile getirecek ve fikir alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemindeki öncelikli başlık Gazze olacak. Erdoğan’ın masada, Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlaması çağrısı yapacağı ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasını vurgulaması ön görülüyor.