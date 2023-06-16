×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İsviçreli diplomat ve ‘Shayenne’ kavuştu

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre#Martine Berset#Shayenne
İsviçreli diplomat ve ‘Shayenne’ kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

İsviçreli diplomat Martine Berset, Ankara'da görev yaptığı sırada Lübnan'dan sahiplendiği engelli köpeğini, görev süresi dolup ülkesine döndüğünde klinikte bıraktı.

Haberin Devamı

Tedavisi tamamlanan köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülüp Berset'e teslim edildi.

TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLDİ

Ankara Büyükelçiliği görevine 2019 yılında başlayan Martine Berset, başkentte kaldığı süre boyunca sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Berset, daha önce görev yaptığı Lübnan'dan da silahla vurularak yaralanan ve engelli kalan köpeği sahiplendi. Berset, Ankara'da görev süresi dolunca bakımını üstlendiği kedi ve köpeklerle ülkesine dönerken, Lübnan'dan sahiplendiği 'Shayenne' isimli köpeğini tedavisi devam ettiği için klinikte bırakmak zorunda kaldı.

İsviçreli diplomat ve ‘Shayenne’ kavuştu

Haberin Devamı

Tedavisi tamamlanan köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülerek Berset'e teslim edildi. 10 ay sonra köpeğine kavuşan Berset, "Ülkeme dönmem gerektiği zaman onu yanımda götüremediğim için çok üzüldüm, inanılmaz bir çöküntü yaşadım. İsviçre’ye geldiğinde bunun gerçek olduğuna inanamadım. 9 kedim ve 3 köpeğim var. Hepsi Türkiye’den" dedi.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsviçre#Martine Berset#Shayenne

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat