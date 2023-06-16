İsviçreli diplomat ve ‘Shayenne’ kavuştu

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Tedavisi tamamlanan köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülüp Berset'e teslim edildi.

TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLDİ

Ankara Büyükelçiliği görevine 2019 yılında başlayan Martine Berset, başkentte kaldığı süre boyunca sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Berset, daha önce görev yaptığı Lübnan'dan da silahla vurularak yaralanan ve engelli kalan köpeği sahiplendi. Berset, Ankara'da görev süresi dolunca bakımını üstlendiği kedi ve köpeklerle ülkesine dönerken, Lübnan'dan sahiplendiği 'Shayenne' isimli köpeğini tedavisi devam ettiği için klinikte bırakmak zorunda kaldı.

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Tedavisi tamamlanan köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülerek Berset'e teslim edildi. 10 ay sonra köpeğine kavuşan Berset, "Ülkeme dönmem gerektiği zaman onu yanımda götüremediğim için çok üzüldüm, inanılmaz bir çöküntü yaşadım. İsviçre’ye geldiğinde bunun gerçek olduğuna inanamadım. 9 kedim ve 3 köpeğim var. Hepsi Türkiye’den" dedi.

