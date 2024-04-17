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İsviçre’den Togg’a övgü! Türkiye’nin prestij objesi

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#İsviçre#Togg#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
İsviçre’den Togg’a övgü Türkiye’nin prestij objesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 07:00

Almanya’dan sonra İsviçre basını da, Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobili Togg’a övgülerde bulundu. ‘Türk Tesla’ benzetmesi yapılan haberde, 2032’ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg’un olacağı vurgulandı.

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İsviçre’de Blick gazetesinde yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg’un akıllı cihazı T10X’in bir Türk prestij objesine dönüştüğü vurgulandı. Haberde, “Elektrikli araç, yapay zekânın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici” denildi. Togg’un 2018’de kurulduğu hatırlatılan haberde, pandemi sürecini zarar görmeden atlattığı ve Türkiye’nin bu markayı geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekildi.

İsviçre’den Togg’a övgü Türkiye’nin prestij objesi

2032’YE KADAR HEDEF 1 MİLYON

Togg’a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğe işaret edilen haberde, Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş’ın ise deneyimli bir yönetici olduğu aktarıldı. Sürüş özellikleri bakımından da yeterli olduğu belirtilen Togg’un, 468 kilometreye kadar menzil sağlayabildiği vurgulandı.

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İsviçre’den Togg’a övgü Türkiye’nin prestij objesi

Togg’un şarj performansının Skoda Enyaq veya Tesla gibi rakiplerine kolayca ayak uydurabileceği ve hatta bazı durumlarda onları geçebileceği kaydedilen haberde, T10X’in Almanya’ya yıl sonunda gelmesinin beklendiği, İsviçre’ye geliş tarihinin net olmadığı belirtildi. Haberde, 2032’ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg’un dolaşmasının beklendiğine de dikkat çekildi.

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#İsviçre#Togg#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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