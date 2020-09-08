İsviçre Vizesi nasıl alınır? İsviçre Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Umuma Mahsus (Bordo) pasaportu olanlar, vize başvurusunda bulunmak durumundayken, diğer pasaportlu olanlar, muaf sayılırlar. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaportu olan vatandaşlar, 6 aylık dönem içinde 90 gün boyunca vize almadan İsviçre'ye girebilirler. Vize başvuruları, kısa süreli ve uzun süreli olarak iki kısımda değerlendirilir. Hangi türde başvuru yapılacaksa, evrakların buna göre hazırlanması gerekir.

İsviçre Vizesi Nasıl Alınır?

İsviçre vizesi, uzun veya kısa süreli olarak başvuruları alır. Uzun süreli (D tipi) başvurular, direkt konsolosluğa yapılır. C tipi vize başvuruları ise yetkilendirilen acenteler aracılığıyla yapılabilir. Vizenin değerlendirilmesi ise tamamen konsolosluğun yetkisi altındadır. Vize alımı için ilk olarak, randevu alınması gerekir.

Randevudan sonra başvuru formu ve dilekçeleri hazırlanmalı, dosyaya eklenmelidir. Başvuru formunda yer verilen bilgilerle aynı değerdeki belgeler hazırlanıp, yetkililere teslim edilmelidir. Ücretlerin ödenmiş olmasıyla birlikte, başvuru tamamlanır. Değerlendirme kısa sürede gerçekleştirilip, sonuçlandırma yapılır.

İsviçre Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İsviçre vizesinin ücretleri, dönemsel farklılıklar gösterebilir. Başvuru yapılan vizenin türü, süresi ve tipine göre ücretlerde farklılıklar ortaya çıkabilir. 6 yaş altındaki çocuklar için vize başvuruları tamamen ücretsizdir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda ise yetişkinlere göre yarı yarıya düşük harç ödemesi yapılır.

Kısa süreli yapılan vize başvuruları, 60 Euro'dur. Ek hizmetler ve vize merkezlerinin ücretleri eklendiğinde, fiyatlar artış gösterebilir. Vize ücretleri konusunda sürprizle karşılaşmamak için yetkililerden bilgi alınmalıdır. Vize için ödenmiş ücretler, tüm koşullarda geri ödenmeyecektir.

İsviçre Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Tüm ülkelerde olduğu gibi İsviçre'de Türkiye'den giden vatandaşlardan belge talep eder. Belgelerin, vize almak isteyen kişiye ait olması ve eksiksiz hazırlanması aranan şartlar arasındadır.

İsviçre'ye neden gidilmek isteniyorsa, buna göre talep dilekçesi yazılmalıdır. Ayrıca İsviçre'de neler yapılacağı gibi detaylar dilekçede belirtilebilir. Açıklayıcı olması, vizenin olumlu sonuçlanmasına katkı verir.

İsviçre vizesi alımı için başvuru formunun eksik bulunmadan doldurulması şartı bulunur. Başvuru formunda eksik bilgiler olmaması gerektiği gibi yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

Vize talebi için diğer belge pasaporttur. Pasaportun seyahat yapıldıktan sonraki tarihlerde 6 ay geçerli olması ve 2 sayfasının boş olması gerekir. Eski pasaportlar için değerlendirme reddedilebilir.

Nüfus cüzdanının fotokopisi ve 2 adet biyometrik fotoğraflarını dosyanıza eklemelisiniz.

Geliş gidiş için seyahat belgeleri ve konaklama bilgileri dosyada bulunmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası, banka hesaplarının belgeleri dosyaya eklenmelidir.

Vize ücreti ödendiğine dair, dekontlar dosyada olmalıdır.

Ortak belgeler haricinde, İsviçre'ye ne amaçla gidildiği ve yapılan meslekle ilgili belgeler dosyanın içinde bulunmalıdır.

İsviçre Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

İsviçre vizesi sorunsuz alınmak isteniyorsa, şartlar yerine getirilmeli. Başvuru dosyalarının eksik olmaması ve özenle hazırlanması istenir. Belgeler özenli hazırlanmış ve ücretler ödenmişse, başvuru kısa süreli değerlendirme sonucunda, olumlu yönde geri dönüş alabilir. Randevu alma, randevuda yerinde olma, ücretin ödenmiş olması yerine getirilmesi gereken şartlardır.

İsviçre Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsviçre vizesi ortalama 7 gün içerisinde sonuçlanır. 7 günden daha fazla süren değerlendirmeler, yoğunluk nedenli olabilir. Türkiye-İsviçre resmi tatilleri söz konusu olursa, başvuru sonuçlandırmada gecikmeler yaşanabilir. Bunlar göz önüne alınıp, seyahatin 20 gün öncesinde başvuru yapılması daha iyi sonuç verebilir. Vize acenteleriyle, süreç hakkında görüşme sağlanıp, profesyonel şekilde başvuru yapılması mümkün.