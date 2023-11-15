İsveç protokolü yarın komisyonda

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu’nda yarın görüşülecek. Komisyondan geçmesinin ardından İsveç’in NATO üyeliğine katılımında Genel Kurul süreci başlamış olacak.

PARLAMENTONUN HAMLESİ

Ankara’da gözler 28-29 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak NATO Dışişleri Toplantısı’na çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç’in üyeliğinin bu toplantıda kabul edilebileceği sinyalini vermişti. NATO’nun önem verdiği bu toplantı öncesinde Meclis’teki protokol de yeni bir aşamaya taşındı.

FİDAN, ÇANTASI DOLU GİDECEK

Komisyondan geçmesi beklenen protokolle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Brüksel’deki toplantıya çantası dolu gidecek. İsveç’in NATO’ya üyeliği bu toplantının en önemli başlıkları arasında yer alacak. Meclis komisyonunun bu ziyaret öncesinde protokole vereceği onay, Fidan’ın diplomatik hamlelerine de destek olabilecek.

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PROTOKOLDE NE VARDI?

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolde, terörle mücadele konusunda İsveç’in en üst düzeyde Türkiye’ye verdiği taahhütlerini uygulamaya yönelik yol haritası sunduğu vurgulandı. İsveç ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini de güçlü şekilde destekleme güvencesi verdi. Protokolde, “Gelinen aşamada, İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Türkiye’ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır” denildi.