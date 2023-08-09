İstismarcı şoföre 16 yıl...Hürriyet gündeme getirmişti

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Dava dosyasına göre, Kırşehir Kaman’da bir lisede okuyan F.K. (17), 2 Kasım 2021’de evine gitmek için Murat Yaman’ın kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra Yaman, aracının kapılarını kilitledikten sonra, genç kıza cinsel istismarda bulundu. İstismar olayıyla ilgili olarak Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaman hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Haziran ayında görülen davanın ilk duruşmasında, mahkeme tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Davanın karar duruşması dün görüldü. mahkeme, sanığa “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıl hapis cezasına hükmederken, sanığın “pişmanlık” göstermemesi nedeniyle de hakkında iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme ayrıca, sanık Yaman hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.