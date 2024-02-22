İstismarcı sapıklar tutuklandı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Selçuklu ilçesinde bir kişi, muhtar olan evli ve 1 kız çocuk babası M.M.’nin (54), 17 yaşındaki S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.’nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.’nın (48) da muhtar M.M. ile birlikte yaşadığı belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A., geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.’nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte çekilmiş cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

S.A., Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, “Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum” diye konuştu.

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ŞİKÂYETÇİ OLMADI

S.A., M.M.’nin annesiyle resmi nikâhı olup olmadığını bilmediğini belirterek, “Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.’den şikâyetçi değilim” dedi. Annesi M.A. ise ifadesinde “M.M. ile 2018 yılında tanıştık. Ara sıra ‘swinger’ partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok” diye konuştu.

Muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.’nın çektiğini belirterek, “S.A. ile ilişki yaşadım. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkânı yok” dedi.

Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı. S.A. ise devlet koruması altına alındı.