İstismar mağduru çocukların öz babası ve babaannesi konuştu: Çocukların gözlerinde korku var

Çocukların babaannesinin dikkati, olayı ortaya çıkardı. İki ayrı uzman raporu, çocukların deftere çizdikleri resimlerle anlattıkları iğrenç olayı doğruladı. Buna rağmen sanıklar anne ile üvey baba, 6 ay önceki duruşmada tahliye edildi.

‘OLAY BENDEN GİZLENDİ’

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında istismar mağduru çocukların öz babası ve babaannesi açıklama yaptı.

“Kimseye zarar vermemem için olay başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba, “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

‘ONLAR YALANCI DEDİ’

Babaanne de çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu torunlarının annesine anlattığında kahkaha atarak “Anne onlar çok yalancı” dediğini söyledi. Üvey babanın ise çocuklar için “Onlar şeytan” ifadesini kullandığını belirtti. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını, kabloyla dövüldüklerini ve sırtlarında değnek kırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı.

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