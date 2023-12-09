İstinaftan ‘varoş’ indirimi

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ANKARA’da 2 Ekim 2022 günü İlker Karakaş, Semih Soyalp, Jale Erbek, Ali Gündüz ve eşi Gözde Gündüz, Casetta Bar’a eğlenmeye gitmişti. Müzisyen Onur Şener, programının bittiğini ve kendi arkadaşları ile kutlama yapacaklarını gerekçe göstererek, tüm erkeklerin dışarı çıkmasını istedi. Taraflar arasında bar içinde başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Şener boynuna isabet eden cam kesiği sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapıldı. Mahkeme, “kasten öldürme” suçundan sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e iyi hal indirimi yaparak 25 yıl ceza verirken, diğer sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erbek hakkında ise beraat kararı verdi.

İŞTAHLI VE ISRARCI

Gerekçeli kararda, sanık İlker Karakaş’ın başlangıçta maktulün başına vurarak kırdığı bardağın elinde kalan sap kısmını maktulün hayati bölgelerine en az üç şiddetli darbe vurduğu belirtildi. Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp’in de söz konu eylemi destekledikleri, eylemin ölümle sonuçlanacağını kestirdikleri, bu sonucu istedikleri, bilerek ve isteyerek bu sonuca katkı verdikleri belirtildi.

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Kararda, İlker Karakaş’ın tartışmayı sürdürme konusunda iştahlı ve ısrarcı davrandığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanmadığı ifade edildi. Kararda, “fiilden sonraki, maktule yapılan ilk yardım çabalarına ve yardım istenmesine olan desteği olumlu” görüldüğü gerekçesiyle ise Karakaş’a iyi hal indirimin yapılmış olmasının hukuka uygun olduğu anlatıldı.

TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Kararda, sanık Ali Gündüz yönünden “maktulün sanık Ali’nin eşi olan Gözde’ye yönelik iki kez itme hareketi yapması, hem Gözde’yi hem diğer sanıkları, ‘görgüsüz’ anlamında kullanıldığı anlaşılan ‘varoşlukla’ itham etmesi” nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi.

Yerel mahkeme sanık Ali Gündüz’e iyi hal indirimi yapmıştı. Ancak istinaf mahkemesi Gündüz’ün savunmasında “adeta maktulün bu akıbeti hak eden bir kişi olduğuna inandığı” gerekçesiyle iyi hal indirimi yapılmamasına karar verdi. Mahkeme kararında, maktul Onur Şener’in “varoşlar” yakıştırması nedeniyle sanık Semih Soyalp’e verilen cezada haksız tahrik indirimi yaparken, olayın aydınlatmasına katkıda bulunduğu, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirim yaparak, 10 yıl hapis cezası ve sanığın tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.