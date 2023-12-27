İstinaf caninin cezasını onadı

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Sally (20) ve Tabarek isminde iki kızı bulunan Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’in subaylarından biri olan Al–Abbood, 5 yıl önce ailesiyle birlikte Eskişehir’e yerleşti. Sally, kendisine saplantılı ilgi besleyen Irak doğumlu Amjed Mohsın Mohammed’in (37) ısrarına son vermek amacıyla 2 Eylül 2021 günü evine gitti. Ancak genç kız o evden bir daha çıkamadı. Genç kızın cesedine bile ulaşılmazken, yapılan araştırmalarda sadece Sally’e ait DNA örneği bulundu. Amjed’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

ANATOMİYE HÂKİM

Kararda, sanığın fizyoterapist olması karşısında insan anatomisine hâkim olması nedeniyle onu parçalayarak cesedini dağıtmak suretiyle kurtulmanın mümkün olduğunu düşündüğü belirtildi. Kararda, çeşitli kimyasallar kullanılarak iyi temizlik yapılması halinde ölen kişiye ait DNA ya da ceset parçasının bulunmamasının mümkün olduğuna işaret edilerek, “Amjed’in Sally’yi hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı parçalayarak ceset parçalarını çöp konteynerlere dağıttığının tespitinin mümkün olmadığı” ifade edildi. 1 Aralık’ta kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı onadı.