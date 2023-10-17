‘İstilacı böcek’ alarmı

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7 yıl önce Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan böcek, dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutuyor. 'Kahverengi kokarca' için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 30 bini aşkın 'samuray arı', bu yıl Artvin'de doğaya salındı. Tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi için biyolojik mücadelenin yanı sıra kimyasal ve mekanik mücadele (elle toplanarak imha edilmesi) de sürdürülüyor. Havaların soğuması ile kışlığa geçen böcek, kırsal ile kentteki evlere de dadanarak hayatı olumsuz etkiliyor. ‘İstilacı böcek’ türü yayılımını devam ettirirse, gelecek yıl fındığa yüzde 80 oranında zarar vermesi öngörülüyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte böcekler, evleri sarmaya ve içeri girmeye başladı.

'BİZİ BİR FELAKET BEKLİYOR OLABİLİR'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) yönetim kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, "Böcekler kışlığa çekiliyor ve evlere kadar giriyor. Önümüzdeki sezon bizi bir felaket bekliyor olabilir. Sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor. Bu, çok korkunç bir zarar boyutunu ortaya koyuyor. Kimyasal mücadeleyi acil başlatmalıyız" dedi.