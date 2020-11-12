İstikrar, büyüme ve istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimindeki koordinasyon ve uyumu güçlendireceklerini söyledi, istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda şu mesajları verdi:

KABİNE İDDİALARI DEDİKODU

“Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan, kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler... Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Yeni yönetim sistemimizde, değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz.

CAZİBE MERKEZİ

Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, devlet ve millet olarak fedakârlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ülke risk primini düşüreceğiz. Vatandaşlarımdan da tercihlerini TL’den yana kullanmalarını istiyorum.



EKONOMİDE YENİ SEFERBERLİK

Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuzu işaret ediyor.”

BERAT ALBAYRAK’A TEŞEKKÜR

“Türkiye hedefler doğrultusunda hızla ilerlerken bir anda kendimizi ülkede siyasi ve sosyal kaos çıkarmaya yönelik karanlık senaryoların içinde bulduk. Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkeye önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özelikle de iki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.”

HUKUK DEVLETİ GÜÇLENDİRİLECEK

“Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Kazanılmış hakları ve haklı beklentileri güvence altına alacak düzenlemeleri artırarak, ülkemizi demokrasi ve kalkınma eksenli büyütme hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.”

TÜRKİYE-RUSYA ORTAK BARIŞ GÜCÜNDE

“(Azerbaycan’daki gelişmeler) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya’yla yer alacaktır. (Türk askerinin Karabağ’daki konumu) Rusya hangi anlayışla yerini alıyorsa, bizim de gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacaktır.”

FİDAN DİKME TÖRENİNDE AZERBAYCAN MESAJI

‘Biz de zaferinizle yahşi olduk’

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı zaferi için “Biz de zaferinizle çok yahşi olduk.” dedi. Erdoğan ağaçlandırma Günü’yle ilgili de “Son 18 yılda 5,5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma çalışması yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA





ERDOĞAN’DAN ÖĞRENCİLERE TOHUM SETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tohum Ver Fidana Dönüşsün, Geleceğe Nefes Olsun Kampanyası’ kapsamında 12 milyon öğrenciyi temsilen iki öğrenciye tohum seti hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Mert Gökhan KOÇ / ANKARA



