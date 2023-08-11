İstiklal’de sahte dolar saçanlara baskın

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İstanbul’da yüzleri maskeli bir grup, geçen pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne geldi. Gruptakiler sokak üzerinde kalabalık içinde 1 dolarları havaya fırlatmaya başladı. Yerlere saçılan paraları çevredekiler toplamaya başladı. Paraları alabilmek için yerlerde yuvarlananlar oldu. Paraları dağıtan kişiler daha sonra çektikleri görüntüleri ‘İnternet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz’ diye sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımlar, sosyal medyada tepki gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Bu kişilerin Alkent Mahallesi’ndeki bir eve gittikleri saptandı.

12 KİŞİ ADLİYEDE

Yapılan operasyonda, OnlyFans içerik üreticileri olduğu belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, üzerinde geçersiz ibaresi bulunan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler bulundu. Gözaltına alınanlar emniyette ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla sorgulandı. Bir kişi serbest kalırken, 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Ayrıca caddede atılan dolarların üzerinde de ‘geçersizdir’ yazdığı ortaya çıktı.