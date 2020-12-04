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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstiklal'de 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

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İstiklal'de 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör
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İstanbul İstiklal Caddesi’nde aynı anda en fazla 7 bin kişi bulunmasına izin veren sınırlama dün saat 10.00’da başladı.

1.5 kilometre uzunluğunda, 21 bin metrekarelik İstiklal Caddesi’ne açılan 63 giriş noktasından 61’i tamamen kapatıldı. Sadece Taksim Meydanı’ndan ve Tünel Meydan’dan caddeye giriş yapılabiliyor. Caddeye girişler sağ taraftan yapıldıktan sonra, yüz yüze gelmeleri engellemek, bulaş riskini azaltmak için tramvay yolu orta nokta alınarak sağ taraftan yürünmesi konusunda yayalar uyarılıyor.

İstiklalde 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

Bu uyarının daha dikkat çekici olması için yere, belirli aralıklarla yürüyüş yönünü gösteren stickerlar yapıştırıldı.

İstiklalde 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

Alınan yeni önlemleri Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı: “Dronla havadan hem emniyet hem de zabıta ekipleri takip yapacak. Alınan görüntülere göre yoğunluk olduğu anlaşılınca meydan girişleri engellenecek. Yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek.

İstiklalde 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

Numaratör hazırlıkları yapıldı. Tünelden veya meydandan giriş yaptığınızda QR kod ekrana okutulacak ve sisteme dahil olacak. Sistem içerde tolere edilecek rakam yoksa girişe izin vermeyecek.”

İstiklalde 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

DRONLA GÖZLEM

Polis ekipleri İstiklal Caddesi’ni havadan dronla gözetliyor. 7 bin kotasının göz kararı ile belirlenmesinde rol oynayan dronlar, 10-15 dakikada bir havalanıyor. 

İstiklalde 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

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