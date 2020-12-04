İstiklal'de 7 bin sınırlaması başladı; Yerlere etiket, girişlere numaratör

1.5 kilometre uzunluğunda, 21 bin metrekarelik İstiklal Caddesi’ne açılan 63 giriş noktasından 61’i tamamen kapatıldı. Sadece Taksim Meydanı’ndan ve Tünel Meydan’dan caddeye giriş yapılabiliyor. Caddeye girişler sağ taraftan yapıldıktan sonra, yüz yüze gelmeleri engellemek, bulaş riskini azaltmak için tramvay yolu orta nokta alınarak sağ taraftan yürünmesi konusunda yayalar uyarılıyor.

Bu uyarının daha dikkat çekici olması için yere, belirli aralıklarla yürüyüş yönünü gösteren stickerlar yapıştırıldı.

Alınan yeni önlemleri Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı: “Dronla havadan hem emniyet hem de zabıta ekipleri takip yapacak. Alınan görüntülere göre yoğunluk olduğu anlaşılınca meydan girişleri engellenecek. Yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek.

Numaratör hazırlıkları yapıldı. Tünelden veya meydandan giriş yaptığınızda QR kod ekrana okutulacak ve sisteme dahil olacak. Sistem içerde tolere edilecek rakam yoksa girişe izin vermeyecek.”

DRONLA GÖZLEM

Polis ekipleri İstiklal Caddesi’ni havadan dronla gözetliyor. 7 bin kotasının göz kararı ile belirlenmesinde rol oynayan dronlar, 10-15 dakikada bir havalanıyor.