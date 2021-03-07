İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma başvuruları ne zaman bitecek? MEB tarafından düzenleniyor

MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek. Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak. İşte, MEB'in yarışmasının ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.