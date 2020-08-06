İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi

BEYOĞLU Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Emniyet Müdürü, İstiklal Caddesi'nde işletmelerde koronavirüs denetimi yaptı. İşletmeciler ve müşteriler uyarılırken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız maske takan çocuklara çikolata hediye etti.