MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık
GeriGündem İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık

Koronavirüs ile mücadele sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Caddeyi dolduranlar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi endişelendiren kalabalık oluştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı.

İstiklal Caddesinde endişelendiren kalabalık

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi