İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi endişelendiren kalabalık oluştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı.

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