Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-
Son Güncelleme:
İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık
Koronavirüs ile mücadele sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Caddeyi dolduranlar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi endişelendiren kalabalık oluştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara