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Ä°stiklal bombacÄ±sÄ± hâkim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stiklal Caddesi#Bomba#SaldÄ±rgan
Ä°stiklal bombacÄ±sÄ± hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 09, 2023 07:00

Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bomba dÃ¼zeneÄŸini bÄ±rakan Ahlam AlbashÄ±râ€™Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 36 sanÄ±k, bugÃ¼n ilk kez hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.Â

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Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nce gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Marmara Cezaeviâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸma salonunda yapÄ±lacak. SanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± yapmalarÄ± beklenen duruÅŸma 3 gÃ¼n sÃ¼recek.

7 KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET Ä°STENÄ°YOR

DavanÄ±n iddianamesinde, 13 KasÄ±m 2022 tarihinde Taksim Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG/PYD/SDG tarafÄ±ndan planlanÄ±p gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor. Â SaldÄ±rÄ± sonucu Ã§ocuk yaÅŸtaki Ecrin Meydan, babasÄ± Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eÅŸi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Ã–zsoy ile kÄ±zÄ± YaÄŸmur UÃ§arâ€™Ä±n vefat ettikleri, 99 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve birÃ§ok iÅŸyerinin maddi hasara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor. BombayÄ± yerleÅŸtiren Ahlam AlbashÄ±râ€™Ä±n 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve bin 949 yÄ±l 6 aydan 3 bin 9 yÄ±la kadar hapsi isteniyor. Firari sanÄ±k Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±ndan Cemil BayÄ±kâ€™Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin ise 7â€™ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 3 bin 16 yÄ±l 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. 36 sanÄ±k hakkÄ±nda da 11 ayrÄ± suÃ§tan ceza isteniyor.

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#Ä°stiklal Caddesi#Bomba#SaldÄ±rgan

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