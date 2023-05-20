İstiklal ateşimiz hiç sönmeyecek

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Bundan tam 104 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla Bandırma Vapuru’ndan Samsun’a attığı ilk adım, destansı Kurtuluş Savaşı’nın da fitilini ateşlemişti. Türk gençliği de bir asırdır o ateşi hiç söndürmeden göğsünde taşımaya devam etti. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı o gün, yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı.





SAMSUN’DA İLK ADIM

Samsun Tütün İskelesi’ndeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişini temsilen Türk bayrağı, deniz subayları tarafından kara subaylarına teslim edildi. Törene Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya çıkışı sembolize edilirken; Türk bayrağı, 1 deniz subayı, 2 deniz eri ve 2 piyade askeri tarafından taşınıp karaya çıkarıldı.





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GENÇLİK ATA’YA KOŞTU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir, binlerce kişiyi ağırladı. Üzerlerinde Atatürk resmi bulunan tişörtleri, ellerinde bayraklarla Anıtkabir’e koşan gençler, mozoleye çiçekler bıraktı, selfieler çekti.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da beraberinde 81 ilden binlerce genç ve başarılı sporcuyla Anıtkabir’i ziyaret etti.





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Gençlerle Anıtkabir basamaklarında hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz” yazdı. Anıtkabir’den ayrılmadan önde gazetecilere yaptığı kısa açıklamada da gençlerin sadece Türkiye’nin değil insanlığın umudu olduğunu söyledi.