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'İstek şarkı' kavgasında kafasında sandalye kırdılar

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#Mersin#Tarsus#Kavga
İstek şarkı kavgasında kafasında sandalye kırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:16

Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp, darp ettiler.

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Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

İstek şarkı kavgasında kafasında sandalye kırdılar

Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Mersin#Tarsus#Kavga

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