İşte yeni İsrail elçimiz

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Listede 41 isim yer aldı. En dikkat çeken isim ise 4 yıl aradan sonra Tel Aviv Büyükelçiliği’ne atanan Şakir Torunlar oldu.

‘KUDÜS YILDIZI NİŞANI’ VAR

2010-2014 yılları arasında Türkiye’nin Filistin Başkonsolosu olarak görev yapan Torunlar’a, Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin’in en büyük devlet nişanı olan ‘Kudüs Yıldızı’ verilmişti. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Bu kapsamda, 19 Eylül’de İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian’ın Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

BM TEMSİLCİSİ SEDAT ÖNAL OLDU

Kararnameyle Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne ise Feridun Sinirlioğlu yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi. Suriye konulu Astana görüşmeleri, Libya süreci, Yunanistan ile yürütülen istişari görüşmeler ve Mısır’la normalleşme sürecindeki toplantılarda yer alan Önal, Dışişleri Bakanlığı’nın ‘kara kutu’su olarak biliniyor.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun özel müşaviri ve Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Koray Ertaş oldu.

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FEYZİOĞLU LEFKOŞA’YA ATANDI

KARARNAMEDE dikkat çeken bir diğer isim, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu oldu. Feyzioğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne getirildi. Yeni NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü.

ATİNA’YA MESAJ GİBİ ATAMA

Denizcilik-Havacılık ve Hudut Genel Müdürü görevinde bulunan Çağatay Erciyes, Atina’ya büyükelçi olarak görevlendirildi. Yunanistan’la yürütülen istişari görüşmelerde yer alan Erciyes, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını gösteren haritanın hazırlanmasında rol oynamıştı.