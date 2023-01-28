İşte sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı

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Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara’dan hareket eden ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan 9’uncu charter seferi gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince Türkiye’de yakalanıp gerekli işlemleri yapılan 139 Afgan düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı’ndan uçakla Afganistan’a gönderildi. Uçuş sonrası açıklama yapan Göç idaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde 4 ana ayak üzerinden yürütüldüğünü söyledi.



'6 MİLYON SURİYELİNİN YERİNDE KALMASI SAĞLANDI'



Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin ilk ayağının göçe kaynaklık eden ülkelerde yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, "Bu ülkelerde göçü ortaya çıkaran sebeplerin hafifletilmesi ve giderilmesine yönelik devletimizin birçok kurumunun birlikte yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, kalkınma programları, istihdam programları gibi faaliyetlerle düzensiz göçün doğmadan, yerinde önlenmesi hedeflenmekte. Bu çerçevede Afganistan’a geçen yıl boyunca gönderilen iyilik trenleri, yine Pakistan’a gönderilen yardımlar, Lübnan’a gönderilen iyilik gemileri hepinizin malumu. Yine İdlib’de briket ev kampanyası ki hedeflenen 100 bin rakamına ramak kalmıştır, bu minvalde yapılan önemli çalışmalar. Yürütülen bu çalışmalarla özellikle İdlib’de 4 milyon, yine Suriye’nin kuzeyinde hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmalarının yürütüldüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 2 milyon olmak üzere toplam 6 milyon Suriyelinin yerinde kalması sağlanmış ve ülkemize göçü engellenmiştir” dedi.

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Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin ikinci ayağının ise sınırların etkin şekilde korunması olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda ülkemizin sınırları 7 gün 24 saat esasıyla, son dönemdeki savunma sanayimizdeki gelişmelerin de büyük katkısıyla korunmakta. Yürütülen bu kararlı mücadele sonucunda 2016’dan beri 2 milyon 760 bin düzensiz göçmenin ülkemiz sınırlarından yasa dışı girişi engellenmiştir" diye konuştu.Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin üçüncü ayağının ülke içerindeki etkin yakalamalar olduğunu belirterek, "Otogarlardaki ve hem ana hem tali yollardaki yol kontrolleri titizlikle devam etmekte. Düzensiz göçle mücadeleye ve göçmen kaçakçılığına yönelik huzur uygulamaları devam etmekte. Yine göçmen kaçakçılığına yönelik cezalar artırıldı. Bu çalışmalar sonucunda 2016 yılından bugüne kadar ülkemizde 1 milyon 396 bin kaçak göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.