İşte Seren Serengil’in ilk ifadesi! Hizmetçisini ormanda darp etmekle suçlanmıştı

ÖZBEK asıllı Gülnaz Mamatova, geçen hafta, 4 aydır evinde çalıştığı Seren Serengil ile menajeri Rahman Tohma hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığ’na suç duyurusunda bulunmuştu. Mamatova, savcılık ifadesinde, Serengil ve Tohma’nın, kendisini ormanlık alana götürdüğünü, darp edildiğini, cep telefonun da bu kişilerce elinden alındığını öne sürmüştü. Mamatova, yaşanan olayların gerisinde ise, Serengil ve Tohma’ya koronavirüs bulaştırdığı iddiasıydı.

Savcılık, ‘kasten yaralama, tehdit, hakaret’ iddiasıyla Serengil ve Tohma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerini aldı. İkili, 4 Nisan günü önce Beykoz Asayiş Şube’ye, daha sonra savcılığa ifade verdi.

Serengil ifadesinde, Mamatova’nın, 4 ay önce evinde çalışmaya başladığını, bir ara işi bıraktığını daha sonra yeniden çalışmak istediğini bildirdiğini belirterek “Evde o gün dezenfekte yapılacaktı. Ancak kendisiyle izin konusunda tartıştık. Toplu taşımanın olmadığını taksi de bulamayacağını söyledim. ‘Dışarıda salgın var, toplu taşıma araçlarına binersen bir daha burada çalışamazsın’ dedim” diye konuştu.

ARABAMLA DURAĞA BIRAKTIM

Serengil, Mamatova’nın ısrarı üzerine gitmesine izin verdiklerini kaydederek, “Kendisini, toplu taşıma aracına bineceği bir noktaya kendim bıraktım. Hatta, menajerim kendisine, taksiye binmesi için bir miktar da para verdi. Tüm bunlar, hem sitenin, site çıkışındaki iş yerinin kamerasına da yansımış olmalı” dedi.

OLAY ORGANİZE

“Olayın planlı bir biçimde organize edildiğini düşünüyorum” diyen Serengil ifadesinin devamında “Gülnaz Mamatova, daha evdeyken, ‘Sizi her yere şikâyet edeceğim. Sizi rezil edeceğim. Basına bildireceğim’ dedi. Daha sonra yaptığım araştırmada, Gülnaz Hanım’ın, maaşı yatırmamız için verdiği hesap numarasının, boşanma sürecinde olduğum eşim Yaşar İpek’in yakın arkadaşı N. K.’nın eşi B. K.’ya ait olduğunu tespit ettik. Olayın olduğu akşam, N, K. avukatımı aradı ve Mamatova hakkında şikâyetçi olmamamız için tehditvari konuştu” dedi.

TAKSİYE BİNMESİ İÇİN PARA VERDİM

Serengil’in menajeri Rahman Tohma ise emniyet ve savcılık ifadesinde “Seren Serengil’in bu kişiye herhangi bir müdahalesi olmadı. Kendisini, gideceği yere bıraktık. Kendisi zorla alıkoymadık hatta arabada taksiye binmesi için kendisine bir miktar para verdim yine, ifadesinde belirttiği gibi 155’i araması üzerine elinden telefonunu almadım. Seren Serengil’in de herhangi bir hakaret ve kasten yaralama eylemine şahit olmadım. Seren Serengil ile bu şahıs hiçbir şekilde yan yana gelmedi” dedi.

SALGIN VAR SANA DA BULAŞIR

Olayın olduğu esnada, dezenfekte işlemi için evde bulunan özel bir şirketin iki elemanı da tanık olarak dinlendi. İ. H. A. tanık olarak verdiği ifadede şunları kaydetti: “Gülnaz Mamatova olduğunu düşündüğüm kişi telaşlı bir şekilde bizim de bulunduğumuz yere gelerek ‘Bugün izin kullanacağım. Çıkmam lazım’ dedi. Seren hanım da, ‘Çok acil değilse gitme. Zaten korona virüsü var. Ortam sıkıntılı. Sokağa çıkarsan sana da bulaşabilir. Eve geldiğinde bize de bulaştırırsın. İlle gideceğim diyorsan tekrardan bu eve gelemezsin’ dedi.” İkinci tanık Y. E. de benze yönde ifade verdi.

Öte yandan, olaya ilişkin Seren Serengil ve Rahman Tohma’nın da, Mamatova hakkında şikâyetçi oldu. Mamatova’nın başvurusu üzerine Serengil ve Tohma hakkında ise 3 aylık uzaklaştırma kararı verildi.