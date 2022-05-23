İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın vurulma anı

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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi, Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi. 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.

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Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım’ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.