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İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın vurulma anı

#Konya#Türkiye Motosiklet Drag Yarışları#Mustafa Adım
İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adımın vurulma anı

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları eski şampiyonu Mustafa Adım’ı (43) gittiği çorbacıda vurarak öldüren çalışanı Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Olay anına ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi, Hakimiyet Sokak’ta meydana geldi. 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.

İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adımın vurulma anı
Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adımın vurulma anı
Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım’ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Türkiye Motosiklet Drag Yarışları#Mustafa Adım

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