İşte muhteşem gösterinin şifreleri... 2023 dronun büyülü dansı

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İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yapılan 25 dakikalık gösteri, İstanbul’un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarında ilgiyle takip edildi.

SENKRONİZE HAREKET

Dron ışık gösterileri, kendilerini çeşitli hava oluşumlarına göre düzenleyen, aydınlatılmış, senkronize edilmiş dron gruplarıyla yapılıyor. Bu gösteriler için özel şirketlerle yapılan anlaşma sonucunda kaç dronun havada hangi grafikleri oluşturacağı belirleniyor. Grafikler uçuş komutlarına dönüştürülüyor ve dronlara ileten yazılımla görüntü oluşturuluyor. Dronlar, birbirleriyle sürü zekâsı yazılımları ile haberleşerek, belli bir amaca yönelik olarak mobilize edilebiliyor.

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ÇOK SAYIDA PROVA

Dron gösterisi için en iyi yeri seçmeden önce gösteri yönü, izleyici perspektifi ve görünürlük de dikkate alınıyor. Her şov güvenlik testi sürecinden geçiyor ve prova alanında çok sayıda uçuş yapılıyor.

İSTANBUL SABAHA KADAR COŞTU

- İSTANBUL 100’üncü yılı muhteşem gösterilerle kutladı. Boğaz’daki dron ve ışık gösterilerinin yanı sıra Kadıköy ve Maltepe’de gece yarısı Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarından sonra evlerine dönenler, Avrasya Tüneli girişinde ve Boğaz üzerindeki köprülerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Avrupa yakasına geçmeye çalışan araçların uzun süre trafikte kaldığı görüldü.

DONANMA TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİDİ

- BAŞTA TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi muhteşem bir geçit töreni yaptı. İstanbul Boğazı’nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik etti. 101 pare top atışının da gerçekleştirildiği törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.

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İZMİR’DE 100 YIL NEŞESİ

- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamaları, Efes Kültür Yolu Festivali ile birleşince ortaya muhteşem bir coşku çıktı. İzmir’in tarihi saat kulesinde kurulan ekrana, 29 Ekim akşam 19.23’te “Yüz Akıyla 100 Yıl” dijital sergisi yansıtıldı. İzmirliler sergiye şarkılar ve marşlarla eşlik etti. Dijital sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yaşadığı gelişme süreci karşılaştırmalı olarak anlatılıyor. Sergide, Türkiye’nin otomobili, Milli sporcu Mete Gazoz, Nobel Ödüllü Türk biliminsanı Aziz Sancar ve Voleybol Kadın Milli Takımı’na yer veriliyor. Yüz Akıyla 100 Yıl dijital sergisi, 5 Kasım’a kadar gösterimde olacak. Ücretsiz sergi, 19:23 ve 21:23 saatlerinde günde 2 kez gösterilecek.

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TÜRKİYE’YE ÇOK YAKIŞTI

- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşı coşku, gurur ve görkemle kutlandı. 7’’den 77’ye milyonlar kırmızı beyaz kıyafatleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meydanları doldurdu. Sabahın ilk saatlerinde başlayan kutlamalar gece yarısına kadar sürdü.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYADA KUTLADI

- YUNUS Emre Enstitüsü, Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü dünyanın dört bir köşesinde düzenlediği etkinliklerle kutladı.

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Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ/ANKARA