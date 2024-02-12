İşte Mısır’ın yeni başkenti

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Mısır’a yaklaşık 20 yıl önce gittiğimde tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Kahire sokaklarında da bol bol dolaşmıştım. O dönem Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’ti. Aradan Arap Baharı, sayısız seçim ve pandemi dönemi geçti. Kahire’yi Türkiye-Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından bir kez daha ziyaret etme şansı yakaladım.

KAHİRE’DEKİ DEĞİŞİM

Kahire Havalimanı’na ilk indiğimde şehirdeki değişimi fark etmemek mümkün değildi. Yeni yapılmış geniş caddelerden kent merkezine doğru ilerlerken her taraf ışıl ışıl ve bakımlıydı. Downtown denilen şehrin merkezi İstanbul’un Beyoğlu’su gibi.

Mısır’da en dikkat çeken, ülkenin dört bir yanına inşa edilen geniş otoyollar. Ülke turizminin en önemli şehirlerinden Şarm El-Şeyh ile başkent Kahire 6 şeritli bir otoyolla bağlanmış. Arap Baharı’nda adını sıkça duyduğumuz Tahrir gibi ünlü meydanlar yenilenmiş.

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Ülkenin dört bir yanında inşaatlar sürüyor. Mesela piramitlerin hemen yanında dünyanın en büyük müzesi inşa edilmiş.





WASHINGTON’DAN BÜYÜK

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi’nin en büyük projesi ise sıfırdan kurulan 10 yeni şehir. Bunlardan en büyüğü Yeni İdari Başkent. Kahire’nin 60 kilometre doğusunda, Singapur büyüklüğünde ve Washington’dan büyük alanı kaplıyor.

Yeni İdari Başkent yolunda yeni yerleşim merkezlerinin arasından geçiyoruz. Şehirler, otoyola paralel inşa edilen Havaray ile birbirine bağlanmış. Yaklaşık 60 milyar dolar harcanan Mısır’ın yeni başkentinde her şey yeni. Şehrin kale kapısını andıran hayli görkemli girişinde durup fotoğraf çekmek istiyorum ancak polis izin vermiyor.

Şehir merkezine ilerlerken bizi önce yüksek kule ve gökdelenler karşılıyor. Hükümet Bölgesi’nde başkanlık binası, kabine merkezi, 34 bakanlık ve Parlamento yer alıyor. Modern binalardan oluşan yerleşim alanlarında bisiklet yolları, otoparklar, sosyal donatı ve yeşil alanlar tamamlanmış. Ancak sokaklar ve caddeler şimdilik boş. Resmi kurumlarda çalışanlar ve şehrin inşasında görev alanların dışında kimse yok. Toplam 6 milyon nüfusa göre planlanan yeni başkent, şimdi ilk sakinlerini bekliyor.





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KAHİRE’DE BÜYÜK BULUŞMA

Arap Baharı’nın ardından bozulan Türkiye-Mısır ilişkileri, 11 yıl aradan sonra istihbarat paylaşımı ve diplomasi girişimleriyle yeniden başladı. Mısır, 6 Şubat’taki depremin ardından yardıma ilk koşan ülkelerden oldu. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletirken ayrıca yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ilk tebrik eden liderlerden oldu. Sonrasında, Mısır Devlet Başkanlığı Sözcüsü, iki cumhurbaşkanının iki taraf arasındaki ilişki ve işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yükselmesine ve karşılıklı büyükelçi atamalarına derhal başlama kararı aldıklarını açıkladı.

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BÜYÜKELÇİLER ATANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile geçen yıl 4 Temmuz’da gerçekleştirilen ortak görüşme sonrası, “Bu iki önemli ülke birbirinden uzak kalma lüksünden hoşlanmıyorlar” diyerek, Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerin atandığını duyurdu. Hemen ardından Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Arap kanallarına verdiği bir mülakatta iki ülke liderinin görüşeceğini açıklarken gözler yeni bir sayfa açacak olan bu büyük buluşmaya çevrildi.