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İşte Maylo ve arkadaşlarının Beykoz’daki yuvası

#Erdoğan#Maylo#Köpek
İşte Maylo ve arkadaşlarının Beykoz’daki yuvası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü ziyaret ettiği Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı, kedi-köpek muayene odaları, ameliyathaneleri, uzman personeliyle diğer barınaklara örnek teşkil edecek nitelikte. Sokak hayvanlarına ev sahipliği yapan dev merkezi gezdik.

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İstanbul Beykoz’da orman içindeki merkeze giderken terk edilmiş yüzlerce köpeğin arasından geçiyoruz. Her biri yavaşlayan araçlara yaklaşıyor, onlar için geldiğini düşünüyor. Merkezi uzaktan görünce ne kadar büyük bir alana yayıldığını fark ediyoruz. Merkezin sorumlusu Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ve Belediyenin Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir’le birlikte 30 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapan tesisi dolaşıyoruz.

YASAKLI IRKLAR DA BURADA

Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu ve bakımlarının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve mikroçip ile kayıt altına alınması işlemlerini de burada yürütüyor. Bu hayvanlar arasında yasaklı ırklar da var. Merkezin ana kurulma amacı, güçten düşmüş sokak hayvanlarına uygun bir ortam sağlayıp refah ve hayat kalitelerini artırmak.

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53 KİŞİ ÇALIŞIYOR

2003 yılında 11 bin metrekarede kurulan Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 2021 Haziran’da tamamen yenilenmiş. Böylece tüm belediyelere örnek gösterilen yeni merkez ortaya çıkmış. Merkezde 1 müdür, 1 başhekim, 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 veteriner teknisyeni ve 47 yardımcı personel görev yapıyor. Sahada ise 5 hayvan nakil aracı, 1 hayvan ambulansı ile ilçe sınırları içerisinde hizmet veriliyor. Merkezde 200 köpek kapasiteli, zeminden ısıtmalı 75 köpek barınma ünitesi, 2 köpek muayene odası, 1 köpek tedavi odası, 1 köpek ameliyathane odası ve 2 yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

SAHİPLENDİRME İŞLEMLERİ

Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen tüm sokak hayvanlarının tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor. Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken, sonrasındaki durumları belirli aralıklarla kontrol ediliyor.

KEDİLER İÇİN ÖZEL ALAN

Kediler için de özel ünitelerin bulunduğu alanda, 1 kedi muayene odası, 1 kedi ameliyathane odası, 4 kedi bakım odası içerisinde 200 kedi kapasiteli 100 kedi barınma ünitesi, 1 laboratuvar, 1 röntgen görüntüleme odası, 2 ilaç odası, 2 mama ve malzeme deposu ve 1 soğuk hava deposu mevcut. Kafesler paslanmaz çelikten, kullanışlı ve hijyenik şekilde oluşturulmuş. Merkezde kuş, tilki, sincap gibi her türlü hayvanın tedavisi de yapılıyor.

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LEBLEBİ’DEN SONRA MAYLO DA BEŞTEPE’YE

İşte Maylo ve arkadaşlarının Beykoz’daki yuvası


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne denk gelen 4 Ekim 2020’de Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etmiş ve engelli köpek Leblebi’yi sahiplenmişti. Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beykoz Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’nı ziyaretinde 3 yaşındaki Jack Russell Terrier cinsi Maylo da Erdoğan’la top oynarken objektiflere yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahiplendiği Maylo böylece Beştepe’nin Leblebi’den sonra ikinci köpeği oldu.

SOKAKTA BULUNMUŞTU

İşte Maylo ve arkadaşlarının Beykoz’daki yuvası


Maylo’nun hikâyesini Hürriyet’le paylaşan Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, şunları söyledi: “Maylo sahipleri tarafından sokağa atılmış. Ekiplerimiz onu 6 ay önce Çavuşbaşı, Çiftlik Mahallesi’nde bakımsız halde buldular. Rehabilitasyon merkezine aldık ve tedavisini yaptık. Çok oyuncu olduğu için merkezin maskotu oldu. Çalışanlar ona The Mask filminde oynayan aynı cins köpeğin ismini verdiler ve böylece Maylo oldu. Maylo burada başıboş gezebilen tek köpek.”

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#Erdoğan#Maylo#Köpek

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