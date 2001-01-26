İşte katiller

Haberin Devamı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 koruma polisini önceki akşam çapraz ateşe tutarak şehit eden suikast timindeki teröristlerden 4'ünün kimliği belli oldu. Diyarbakır'da polisin günlerdir izlerini sürdüğü 26 Hizbullah tetikçisi arasında bulunan Haşim Alabalık, Nurullah Gülsever, Abdulvahap Ekinci ve M. Guli Kınay'ın saldırıyı gerçekleştiren terör timinde yer aldıkları ortaya çıktı. Alabalık'ın adı, Hizbullah ana davasında 156 cinayetin sanığı olarak geçiyor. Suikastte 12 ayrı silahın kullanıldığını belirleyen polis, katillerin en az 16 kişi olduğunu tahmin ediyor.

Nokta operasyonları

Elde edilen ipuçlarından 'nokta operasyonları' ile kent hallaç pamuğu gibi atılırken, polis görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak 4 suikastçıdan 2'sinin eşkálini saptandı. 2 tetikçinin robot resimleri çizildi. Bunlardan biri, 27- 30 yaşlarında, 1.65- 1.70 boyunda, 80- 85 kilo ağırlığında, esmer tenli, geniş omuzlu ve atletik yapılı, lacivert palto giyiyordu. Diğer saldırgan 23- 25 yaşlarında, 1.60- 1.65 boyunda, sarışın tenli. Zayıf olan ve 60 kilo ağırlığında tahmin edilen bu terörist, olay sırasında sarı renkte kumaş mont giyiyordu ve beyaz gömlekliydi.

Polis enselerinde

Haberin Devamı

Yapılan değerlendirmede 27- 30 yaşlarındaki tetikçinin Hizbullah davasının iddianamesinde 156 cinayetin faili olarak aranan Haşim Alabalık, diğerinin de M. Guli Kınay olduğu sonucuna varıldı. Araştırmayı derinleştiren polis, diğer iki tetikçinin de Nurullah Gülsever ve Abdulvahap Ekinci olduğunu saptadı. Suikastçıların fotoğrafları operasyon timlerine ve tüm emniyet güçlerine dağıtıldı.

Aranan tetikçiler

Gaffar Okkan'ın, kimliklerini açıkladığı ve aralarında suikastçilerin de bulunduğu diğer 22 sanık şunlar: Ahmet Yeşil, Ahmet Bozkır, Adem Ceylan, Hasan Sarıağaç, M. Sait Fidancı, Murat Aktaş, Şahin Çeribaşı, Hizbullah Girişen, Kemal Kızar, Kemalettin Şanlı, Necmettin Şanlı, Mehmet Çiçek, Haydar Solmaz, Ferit Kudat, Edip Balık, Mehmet Fidancı, Kazım Azarkan, Nizamettin Gökçe, M. Yasin Aydın, Ramazan Elmas ve Hüseyin Sarıağaç.

Otomobilde 44 kurşun deliği var

Haberin Devamı

TERÖRİSTLER, Hizbullah operasyonlarının başlatıldığı günden bu yana 'ölüm listesine' aldıkları Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a tam burada saldırdı. Emniyet Müdürlüğü binasına yakın bir noktada pusuya yatan teröristler, Okkan'ın makam otomobili ve korumaların bulunduğu araca çapraz ateş açtı. Makam aracının sadece kaportasında 44 kurşun deliği sayıldı. Okan ve 5 koruması şehit düşerken, 4 polis de yaralandı. Gaffar Okkan'ın delik deşik olan makam otomobilindeki korumalardan biri karşılık vermeye çalıştıysa da açılan ateşle olduğu yere yığılıp kaldı. Hain pusu, Diyarbakır'da halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Diyarbakır'da tüm esnaf işyerlerini kapatarak cenaze törenine katıldı. Cenazalerin gönderilmesinden sonra açılan bazı işyerlerine Gaffar Okkan'ın fotoğrafları asıldı.

Haberin Devamı

Silahlar Hizbullah'ın

SUİKAST mahalinde Rus malı Makarov tabanca bulunmasıyla artan ‘‘Hizbullah’’ şüphesi dün olay yerinde bulunan mermilerin balistik incelemesi sonucu kesinlik kazandı. Kalaşnikofların da daha önce Hizbullah eylemlerinde kullanıldığı belirlendi. Mermilerin 12 ayrı silahtan çıktığı, teröristlere, şehit düşen ve yaralanan polislerin de karşılık verdiği anlaşıldı. Polis olaydan sonra 1 Kalaşnikof tüfek, 460 Kalaşnikof mermi kovanı, 3 adet patlamamış el bombası, bir adet patlamış el bombasına ait parçalar ve 45 adet 9 mm'lik tabanca mermisi kovanlarını topladı. Olay yerine Makarov’un özellikle bırakılması ise eylemlerinde bu silahı kullanan kanlı terör örgütü Hizbullah'ın ‘imzası’ şeklinde yorumlandı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, ‘‘Hizbullah genellikle Makarov kullanılmıştı. Bu tabancalarla işlenen cinayetler Hizbullah'ın imzası gibiydi’’ diye konuştu.

Haberin Devamı

Şüphe doğru çıktı

Toplanan mermi kovanı ve çekirdekleri dün Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Balistik incelemede, olayda kullanılan silahların daha önce de Hizbullah tarafından çeşitli cinayetlerde kullanıldığı kesin olarak saptandı. Böylece, Gaffar Okkan ile 5 meslektaşının şehit edilmesi olayını, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği ortaya çıkmış oldu. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, ‘‘Suikasti gerçekleştirenlerin en az 4 grup olduğunu belirledik. Her bir grubun dört kişiden oluştuğu düşünülürse, eylemin en az 16 kişilik Hizbullah militanları tarafından işlendiği anlaşılıyor’’ dedi.